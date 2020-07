Leão perdeu 75% do elenco e irá utilizar jogadores formados no clube em busca de vaga nas quartas de final do estadual; Mirassol enfrenta o Água Santa nesta quinta-feira

publicado em 22/07/2020

Kauan, Du e Vital, atletas do Mirassol que vieram da base e integraram o elenco na reta final Paulistão. (Foto: Divulgação/Mirassol FC)

Com elenco praticamente novo, o Mirassol irá terminar o Campeonato Paulista 2020 com a maioria dos reforços vindos das categorias de base e contratações pontuais. O Leão perdeu 75% do time que vinha fazendo grande campanha na competição e que deve render ao time uma vaga nas quartas de final.Entre as "crias do Leão", maneira carinhosa que clube chama os garotos que sobem das equipes menores para o time profissional, estão três promessas: os volantes Lucas Vital e Du e o meia Kauan.Vital, de 19 anos, é o rosto mais conhecido dos três. O volante foi relacionado para a partida da equipe contra a Ferroviária, ainda na primeira rodada do Paulistão, e agora pode ter a chance de entrar em campo pela primeira vez pelo Mirassol, vice-líder do Grupo C com 16 pontos.– É uma satisfação enorme, pois querendo ou não, nós esperamos e nos preparamos para este momento. No começo do campeonato tive a oportunidade de ir para um jogo e foi uma experiência muito boa. Logo após sai por empréstimo para Portugal e agora estou retornando e tendo essa oportunidade novamente. Todos do clube deixavam claro que teria essa chance e tínhamos que nos preparar e agarrar essa oportunidade quando aparecesse. No momento acho que nós estamos preparados para cumprir nosso papel – afirma o volante, de 19 anos.Para Eduardo Fernandes, o Du, como é chamado, a felicidade de defender o Leão vem junto com a responsabilidade de ser apontado como um dos mais promissores jogadores das categorias de base.– É algo único, fico muito feliz por estar defendendo esse clube no qual tenho um carinho imenso.Um sonho que todos esperam quando pensam em um dia ser jogador de futebol. Uma excelente oportunidade, porém, temos que saber lidar com a responsabilidade – disse o volante.Para Kauan, meia de 17 anos, a pouca idade não mudou o foco e a forma de trabalhar com o restante dos jogadores da base. Pela confiança da diretoria, ele sabia que esse momento chegaria, sem esquecer do que enfrentou para subir ao elenco profissional.– Mesmo com a idade baixa, sempre me preparei para chegar até o profissional. E com 17 anos consegui e tenho essa chance. É uma honra e uma oportunidade única, todas as lutas e dificuldades que eu e todos os meninos passamos para chegar ao profissional e ver que tudo está valendo a pena é gratificante. Claro que agora as responsabilidades e dificuldades são maiores, mas estou preparado para aproveitar essa oportunidade. Toda a diretoria e comissão sempre nos disseram que um dia a chance iria aparecer e sempre coloquei isso na minha cabeça. Fui me preparando para esse momento e agora que a chance apareceu, estou confiante que vou aproveitar da melhor forma possível. O clube depositou confiança em mim e busco trazer um ótimo retorno para o clube também – finaliza o atleta.O Mirassol retorna a campo diante do Água Santa, na próxima quinta-feira, às 15h, na Arena Inamar, em Diadema, pelo Campeonato Paulista. O GloboEsporte.com acompanha a partida em Tempo Real, com vídeos dos principais lances.Com 16 pontos, o Mirassol é vice-líder do Grupo C do Paulistão, muito próximo de uma vaga nas quartas de final da competição. No geral, o Leão ostenta a quinta melhor campanha.*G1