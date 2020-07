Fagner e Joãozinho já estão com o elenco da Alvinegra que passou por testes para coronavírus na tarde de ontem

publicado em 30/07/2020

Fagner e Joãozinho são mais alguns dos reforços do CAV. (Foto: Botafogo-PB/ Linense)

Daniel Castro

João António Justino dos Santos tem 29 anos, nasceu em Xambrê-PR, é destro, tem 1,70m de altura e 68 quilos. Ele passou por Inter de Bebedouro, Vitória de Setúbal (Portugal), Covilhã (Portugal), Independente de Limeira, Monte Carlo (Macau), União São João, Grêmio Novorizontino, Taubaté, Vila Nova, Linense, Figueirense, Santo André, Vila Nova, São Bento e Sampaio Corrêa.

Fagner Leite de Siqueira tem 30 anos, nasceu em Garanhuns-PE, é destro, tem 1.81m de altura e 74 quilos. Já vestiu as camisas do Paulista, Juventus, Audax-SP, São Caetano, Santa Cruz, América-RN, Treze-PB, Batatais, Barretos, Pirassununguense, Marília, Grêmio Novorizontino, Vila Nova, Botafogo-PB e Iporá.

A Pantera já conta com quatro reforços para o retorno da Série A2. Os outros dois são o zagueiro Luiz Eduardo, 27 anos, e o volante Jordã, 36 anos, Já Luiz Eduardo Félix da Costa nasceu em Guaíra-SP e tem 1,84m. Ele fez as categorias de base no São Paulo e jogou em Portugal. No ano passado, ele atuou na Portuguesa Santista e foi para o Luverdense, onde permaneceu até ser contratado pelo CAV.

Jordã Lima Rodrigues nasceu em Salvador-BA, tem 1,73m de altura e 73 quilos. Ele já defendeu Linense, Grêmio Osasco, Comercial–SP, Brasiliense, Uberlândia, URT, Social (Minas Gerais), Democrata (Minas Gerais) e Ceilândia (Distrito Federal), além da própria Alvinegra, em 2014.