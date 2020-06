A esperança da Alvinegra com o fair play financeiro é que times com salários atrasados possam perder pontos na A2

publicado em 13/06/2020

Alvinegra: Marcelo Stringari, presidente do Clube Atlético Votuporanguense, segue aguardando uma posição da FPF (A Cidade)

Daniel Castro

O Clube Atlético Votuporanguense é contra a volta do Campeonato Paulista da Série A2, é contrário ao rebaixamento e vai apelar para aplicação do fair play financeiro caso o torneio retorne.

O presidente Marcelo Stringari reafirmou que a situação do CAV, assim como a dos demais times do interior, é bem difícil. “No futebol do interior do Estado de São Paulo a maioria das equipes está com dificuldades. Hoje a Votuporanguense conta com só cinco atletas profissionais”, explicou, em entrevista à TV Tem.

Caso exista um retorno da Série A2, a direção da Alvinegra entrará em contato com os jogadores que estavam no clube até o início da pandemia do coronavírus para tentar buscar um acordo e eles voltem para terminar a competição.

Não é novidade para ninguém, mas o presidente reforçou que torce para o campeonato não retornar, e o posicionamento é por conta da situação financeira. “A dificuldade é muito grande hoje, mas, como a gente tem um contrato com a detentora de imagens da competição – nós assinamos esse contrato –, então, se tiver que terminar esse campeonato, nós vamos terminar, mas somos contra a volta”, falou.

Em relação ao rebaixamento, Marcelo explicou que na primeira reunião o CAV já reivindicou que não exista rebaixamento, e o pedido será repetido no próximo encontro. Outro pleito da Pantera será o flair play financeiro das equipes, que é previsto no regulamento do torneio. Ele lembrou que a Votuporanguense hoje tem todas as suas contas pagas, e sabe que a maioria dos clubes tem dificuldades e ainda faltam pagar fevereiro, março para os seus atletas.



“Se não pode mudar o regulamento, a gente tem que buscar uma forma que equilibre a competição, porque estamos na zona de rebaixamento. Os clubes que estão disputando não têm nada a ver com isso, não têm culpa da nossa campanha, mas a gente cumpre com as nossas obrigações, então vamos pleitear pelos nossos direitos sim”.