O atleta é o segundo dos três reforços que a Alvinegra contrata parar tentar tirar a Pantera da zona de rebaixamento da A2

publicado em 19/02/2020

O volante Jardel tem 23 anos (Reprodução)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense acertou com mais um jogador para tentar sair da situação complicadíssima que se encontra no Campeonato Paulista da Série A2. Trata-se do volante Jardel, de 23 anos.Jardel Anderson Monteiro Viana nasceu em Parelhas-RN e já defendeu o ABC-RN, Globo-RN e São Bernardo. O atleta, que tem 1,83m de altura, é o segundo dos três reforços que a Alvinegra contrata parar tentar tirar a Pantera da zona de rebaixamento da A2 – o primeiro foi o zagueiro Lucão.O volante não jogará nesta quinta-feira (20), quando a Votuporanguense enfrentará o Rio Claro na casa do adversário pela oitava rodada da competição.