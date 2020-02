O presidente Marcelo Stringari conversou com a reportagem da Cidade FM; a Alvinegra joga neste domingo contra a Portuguesa

publicado em 01/02/2020

Marcelo Stringari, presidente do Clube Atlético Votuporanguense, cobrou a comissão técnica (Foto: Rodrigo Corsi/FPF)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO mandatário contou que está decepcionado com tudo o que está acontecendo, uma vez que a diretoria se esforçou, trabalhou, mas os resultados não estão acontecendo. “Por tudo o que a gente fez para esse começo, por tudo que acreditávamos, tudo que foi investido, tudo o que foi feito, e a gente sai decepcionado”, comentou.Na visão do presidente, principalmente no segundo tempo contra o Atibaia, a equipe foi “morna e sem vontade de sair com a vitória”, o que deixou todos decepcionados. Ele explicou que logo após a partida contra o Taubaté ocorreu uma reunião entre comissão técnica e jogadores. Já anteontem outro encontro foi realizado entre comissão técnica e diretoria. “Cobramos a comissão técnica pra que o resultado tenha que acontecer no domingo, porque senão providências serão tomadas, porque já vai para a quarta rodada e nós precisamos de um retorno desse investimento que foi feito”, falou.Stringari observou que a Alvinegra fez um investimento alto, tanto na estrutura quanto na montagem do elenco, então todos no CAV querem, no mínimo, que “isso passe para dentro de campo e os caras representes a camisa da Votuporanguense conforme tem que ser representado”.Questionado sobre dispensas e contratações, Marcelo disse que a direção fez um planejamento e não pode furá-lo. Ele reforçou que as situações não estão acontecendo como a diretoria do CAV pensava, no entanto, segundo ele, esse elenco é, sem dúvidas, o melhor montado até hoje em termos de nomes. “A diretoria exige que a gente consiga um resultado positivo no domingo”, contou.Para o presidente, os jogadores do plantel alvinegro, pelo menos no papel, são atletas de qualidade, que já jogaram competições difíceis, portanto eles precisam corresponder dentro de campo.