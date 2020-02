Fora de casa, a Votuporanguense vai encarar o Penapolense na tarde deste sábado, quando as duas equipes estreiam treinadores

publicado em 07/02/2020

O técnico Júnior Rocha comandará o Clube Atlético Votuporanguense pela primeira vez na tarde deste sábado em Penápolis (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brSob novo comando o Clube Atlético Votuporanguense joga na tarde deste sábado, às 15h, contra o Penapolense e busca a primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A2. A partida será realizada no Estádio Municipal Tenente Carriço, casa do adversário. A rádio Cidade FM é a única emissora de Votuporanga a transmitir ao vivo o confronto, com uma equipe direito do estádio.O técnico da Pantera, Júnior Rocha, disse estar feliz com a evolução dos jogadores, dentro daquilo que ele acredita ser correto. O treinador contou que existe um modelo de jogo a ser colocado em prática no confronto de amanhã. “Os atletas entenderam bem a forma que eu gosto de jogar. É claro que não é um bolo, que você coloca os ingredientes e daqui a duas horas está pronto, leva um pouquinho de tempo, mas como nosso tempo é curto, tive que acelerar o processo”, falou.Até o momento, o comandante alvinegro gostou do que viu nos treinamentos – foram seis sessões de treinos. Ele observou, no entanto, que está bem longe do ideal, o que é natural, porque está implementando um novo trabalho, porém já é possível ver uma organização dentro dos conceitos do técnico. “Eu acho que estão absorvendo rápido e tem sido bastante gratificante o entendimento até então”, falou.A expectativa para o jogo de hoje é de conquistar os três pontos. “Só sabe valorizar uma vitória de verdade quem perde um jogo, porque perder é ruim demais”, observou. Ele destacou que somente os profissionais sabem o quanto se dedicam no dia a dia, como são cobrados e fazem cobranças para que no final o resultado seja positivo. “A expectativa é muito boa até pela evolução dos atletas até então, e a postura dentro de campo será a que nós treinamos”, apontou.Ainda em relação à partida, na visão de Júnior não adianta o CAV pensar que dominará o confronto do começo ao fim. Na defesa, a ênfase foi na organização, uma vez que a Pantera levou muitos gols nos quatro primeiros jogos. “A primeira coisa quando se assume uma equipe é de trás para a frente, para não ficar vulnerável e a confiança ser retomada, porque o grupo tem um potencial bom”. No ataque, já existirão algumas movimentações organizadas e treinadas. “Vamos com tudo fazer a Votuporanguense se recuperar nesse campeonato porque merece por tudo o que nos oferece”, concluiu.O Penapolense também estreia seu novo técnico hoje. Trata-se de um velho conhecido do CAV: Alberto Felix. Apesar de respeitar e reconhecer a força do adversário, ele está confiante em uma boa apresentação e no resultado positivo. “Temos conhecimento que iremos enfrentar uma equipe forte que passa por um momento difícil, mas conheço os atletas da Votuporanguense, sei que são experientes e sabemos do investimento realizado por aquela diretoria”, disse.