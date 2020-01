Taubaté e Votuporanguense jogaram na tarde deste sábado no Joaquinzão

publicado em 25/01/2020

CAV e Taubaté jogaram neste sábado (Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brEm conversa com a reportagem dalogo após o jogo, o técnico da Alvinegra, Marcelo Henrique, disse que o CAV fez um grande jogo, se postou bem em campo, saiu na frente, porém sofreu um gol quando o jogo tinha praticamente acabado. “Não podemos sofrer um gol assim, mas aconteceu”, falou.De acordo com o comandante Alvinegro, o zagueiro Júnior Goiano, que estava no lance, sentiu na hora da jogada do segundo gol do Taubaté, então o atacante do Burro da Central passou e ficou em condições de marcar.O goleiro Edoson Kooln observou que a derrota foi dolorida. “A gente precisa ter mais a bola no pé. Estávamos no final do jogo, e não conseguimos prender a bola e com lançamento lá de trás, a gente se posicionou mal e acabou levando o gol. Infelizmente, uma derrota péssima para nós”, disse.