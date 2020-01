O técnico Marcelo Henrique mexeu no time, que jogou melhor, saiu na frente, porém levou a virada neste sábado (25)

publicado em 25/01/2020

Taubaté e CAV jogaram na tarde deste sábado (25) (Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO técnico do Clube Atlético Votuporanguense, Marcelo Henrique, fez cinco mudanças em relação ao time que começou a primeira partida, o CAV jogou melhor, mas foi derrotado pelo Taubaté na tarde deste sábado (25). A partida foi disputada no Estádio Joaquim de Morais Filho, o Joaquinzão.O jogo começou truncado e a Votuporanguense por muitas vezes tentou marcar a saída de bola do adversário. Aos 11 minutos, o CAV chegou bem no ataque. A bola foi cruzada na área, mas Alvinho não alcançou. Posteriormente, aos 21, foi a vez do Burro da Central assustar a Pantera. Depois de cruzamento perigoso, Genilson cortou de cabeça na disputa com Rodriguinho.Ermínio, atacante do Taubaté, arriscou de longe e a bola passou perto da meta de Edson Kooln aos 30. Júnior Goiano quase abre o placar aos 35. Após cobrança de falta, o zagueiro cabeceou, e a bola subiu.Na sequência a Pantera fez o primeiro. Alvinho tocou para Vitor Braga que chutou forte, bonito, para marcar. Aos 38, o Burro empatou. Depois de cobrança de falta e bate-rebate, a bola sobrou para Boquita que, de voleio, bateu forte para empatar.Assim como o primeiro tempo, a segunda etapa começou brigada e sem grandes jogadas. Aos 12 minutos, a bola foi cruzada e Patric Calmon salvou antes dela chegar para Rodriguinho, que ficaria livre para marcar. Aos 14, Chumbinho puxou para o meio, chutou, porém o volante Reinaldo Dutra cortou.Everton, do CAV, bateu falta que assuntou o goleiro William aos 25. A bola foi colocada, quicou e entrou. Aos 35, Reinaldo Dutra foi bem novamente e desarmou o ataque do Taubaté. Na sequência, Edson Kooln salvou a Alvinegra em boa chegada do Burro da Central. O gol da virada dos donos da casa aconteceu aos 47 minutos, quando Ermínio chutou para marcar.