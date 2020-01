Votuporanguense e Mirassol jogaram na tarde deste sábado (11) em Bálsamo

publicado em 11/01/2020

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense perdeu de 2 a 1 para o Mirassol na tarde deste sábado (11) e foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020. O jogo foi disputado no Estádio Manoel Francisco Ferreira, o Manezão, em Balsamo.O Cavinho saiu na frente, no entanto permitiu que o adversário virasse o marcador, e o placar terminou em 2 a 1 para o Leão, que agora vai enfrentar o Joinville, que bateu o Tanabi por 1 a 0.Aos 34 minutos do primeiro tempo, Israel abriu o placar para a Alvinegra. Já na segunda etapa, Felipe, aos sete e aos 22 minutos, virou o placar.