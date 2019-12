Pantera e Jacaré jogaram na manhã deste sábado (21) no campo do Assary, oportunidade para Marcelo Henrique fazer alguns testes no CAV

publicado em 21/12/2019

CAV e Rio Preto jogaram no campo do Assary (Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brEm mais um jogo como preparação para o Campeonato Paulista da Série A2, o Clube Atlético Votuporanguense enfrentou o Rio Preto na manhã deste sábado (21) no Assary Clube de Campo. O CAV venceu por 4 a 1 e o técnico Marcelo Henrique gostou da forma que o time atuou.O CAV começou a partida com Edson Kolln; Genilson, Lula, Eduardo Moura e Patric Calmon; Jean Henrique, Vitor Braga e Everton, Tom, Kaique e Alvinho.O Jacaré iniciou a partida com Roni; Artur, Glauco, Trevizan e Murilo Mendes; Fábio Pepê, Beto e Iago Pereira, Iago Martins, Vinícius Piveta e Thiaguinho.Na primeira etapa, após cruzamento na área em cobrança de falta, Tom chutou para marcar. O segundo gol foi marcado de pênalti pelo volante Vitor Braga.Já na segunda etapa, Ângelo descontou para o Rio Preto, mas logo em seguida a bola foi cruzada e Kaique cabeceou para fazer o terceiro da Votuporanguense. O capitão Ricardinho fez o último gol da Pantera.Em conversa com a reportagem dalogo após o teste, o técnico Marcelo Henrique disse que no momento o resultado não é importante, no entanto o que mais o deixou satisfeito foi a organização do time. “É uma equipe muito competitiva o tempo todo, ou a maior parte do tempo, porque nós estamos há um mês trabalhando e estamos a um mês da competição, então ainda vamos evoluir nesse quesito, mas gostei bastante porque foi uma equipe competitiva e é isso que eu prego para eles”, falou.A estreia do Clube Atlético Votuporanguense no Campeonato Paulista da Série A2 será no dia 22 de janeiro, na Arena Plínio Marin, contra o Juventus. Os times jogarão em turno único a primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2, totalizando 15 jogos para cada equipe. Os oito melhores avançam para o mata-mata, enquanto os dois últimos são rebaixados. O torneio tem início previsto para o dia 22 de janeiro e término para 25 de abril, seguindo o calendário da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).