Torneio foi realizado nas quadras do Votuporanga Clube e os organizadores já planejam outros campeonatos na cidade

publicado em 17/12/2019

1º Frango Rico Open Feminino reuniu tenistas de alto nível nas quadras do Votuporanga Clube (Foto: Takashi Imai)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brFoi um sucesso o torneio internacional de tênis 1º Frango Rico Open Feminino realizado no sábado (14) e domingo (15) nas quadras do Votuporanga Clube. O público teve a oportunidade de ver excelentes jogadores e na final a grande vencedora foi a tenista chilena Bárbara Gatica.Na decisão, Gatica venceu a brasileira Nathaly Kurata, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 6/0, e levou o prêmio de R$ 3 mil, enquanto a vice-campeã ficou com R$ 2 mil.De acordo com o organizador do evento, Samir El Assal, o torneio superou todas as expectativas, por isso ele já revelou que outros torneios já começaram a ser formatados para o primeiro semestre de 2020. “Superou a expectativa de todos. A diretoria do clube já pediu para formatarmos outros torneios para o primeiro semestre do ano que vem, um infanto-juvenil e outro feminino. Querem que as coisas aconteçam em Votuporanga. E a cidade já abraçou o evento. Agradeço todos que colaboraram e participaram. Foi um super evento”, analisou.A chilena, que representará seu país na Fed Cup, em 2020, gostou muito de participar da competição em Votuporanga. “Quero agradecer os patrocinadores e organizadores que fizeram o torneio, por essa oportunidade. Muito feliz por ter jogado bem nesse fim de semana e ficado com esse título. O torneio teve um ótimo nível técnico e as brasileiras jogaram muito bem”, disse.Quem também gostou muito do torneio e espera voltar outras vezes à cidade é a vice-campeã Nathaly. “Torneios desse tipo são muito importantes pra nós, não só pelo incentivo financeiro, mas para incentivar o tênis feminino e nos dar ritmo de competição quando não estamos viajando. Para mim foi muito bom poder jogar nesse período, que na verdade coincidiu com as minhas férias, mas ajuda muito para começar o próximo ano”, falou.Um dos organizadores do evento em Votuporanga, o professor Cal também analisou positivamente o torneio. Ele agradeceu os patrocinadores e empresários que fizeram com que o torneio fosse realizado, lembrou também dos profissionais que colaboraram, como fisioterapeutas e pegadores de bolas, além dos árbitros. “Agradeço ao Samir por esse grande evento de nível técnico tão alto, em que as tenistas tiveram tratamento todo especial”, comentou.