publicado em 10/12/2019

Olímpia e Votuporanguense jogaram nesta terça-feira (10) (Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brComo parte da preparação para o Campeonato Paulista da Série A2 de 2020, o Clube Atlético Votuporanguense fez um jogo-treino na manhã desta terça-feira (10) contra o Olímpia no Estádio Maria Tereza Breda, casa do adversário. Com gol de Felipe Fumaça, o Galo venceu o CAV por 1 a 0.A partida foi disputada em três tempos de 30 minutos cada. Na oportunidade, o técnico Marcelo Henrique fez diversos testes na Alvinegra, inclusive colocando atletas da base para jogar. O gol dos donos da casa foi marcado de pênalti pelo atacante Felipe Fumaça.Este foi o segundo jogo-treino da Votuporanguense nesta preparação para a Série A2. No primeiro, o elenco profissional da Pantera fez um teste contra a sua categoria sub-20 e venceu por 2 a 1. O trabalho foi realizado no CT bolão em Mirassol, local onde fica alojado e treinando o sub-20. Os gols do profissional saíram dos pés de Vitor Braga e Mateus Buiate (contra). Já a base descontou com Cauã.No próximo dia 22 (domingo), às 10h, o CAV enfrentará o Rio Preto Esporte Clube, no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto.A estreia da Votuporanguense no Campeonato Paulista da Série A2 de 2020 será diante o Juventus dia 22 de janeiro, às 15h, na Arena Plínio Marin.