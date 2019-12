O jogo-treino será realizado no Complexo Esportivo Faies Habimorad, o “Campo da Ferroviária”

publicado em 20/12/2019

Os votuporanguenses estão treinando para participar da Taça Brasilândia (Divulgação)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO BetCerto, time de Votuporanga, enfrenta o Tanabi Esporte Clube, equipe que se prepara para a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020. Os votuporanguenses estão treinando para participar da Taça Brasilândia.O jogo-treino será realizado na tarde deste sábado (21), às 15h, no Complexo Esportivo Faies Habimorad, o “Campo da Ferroviária”, no bairro da Estação.Na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020, o Tanabi está no Grupo 9 ao lado do Brasil de Pelotas-RS, Fortaleza-CE e Votuporanguense.