Presidente do CAV, Marcelo Stringari, esteve na reunião da Federação Paulista e comentou sobre a competição em 2020

publicado em 23/10/2019

Presidente do CAV, Marcelo Stringari, aprovou a fórmula de disputa da Série A2 em 2020 (Foto: Rodrigo Corsi/FPF)

Fábio Ferreira

Na manhã de ontem, aconteceu na sede da Federação Paulista de Futebol, em São Paulo, o Conselho Arbitral do Campeonato Paulista da Série A2 2020. Na reunião, os representantes dos 16 times que irão disputar a divisão, incluindo o presidente Marcelo Stringari e o gerente de futebol Rafael Gatti, definiram pela manutenção da fórmula de disputa da competição. A principal novidade fica por conta do uso do VAR nos jogos da semifinal e final da competição.

“Gostamos da fórmula da competição mantendo pontos corridos e classificando 8 equipes para a segunda fase. Isso nos dá 50% de chance de classificação. Essa fórmula foi aprovada por unanimidade pelos representantes dos 16 clubes presentes”, avaliou o presidente do CAV.

No Paulista da Série A2 os times jogarão em turno único na primeira fase, totalizando 15 jogos para cada equipe. Os 8 melhores avançam para o mata-mata, enquanto os dois últimos são rebaixados para a Série A3. As quartas de final, semifinal e final serão disputados em jogos de ida e volta, com decisão por pênaltis em caso de empate em pontos e saldo de gols.

Os vencedores da semifinal ganham o direito de acesso a elite estadual em 2021. Caso o Red Bull, que foi confirmado como participante da A2, alcance a final, a vaga ficará para o terceiro colocado de acordo com a classificação geral do campeonato.

O torneio tem início previsto para o dia 22 de janeiro e término para 25 de abril, seguindo o calendário da CBF. O campeão da Série A2 receberá uma premiação de R$ 280 mil.

VAR

Na reunião, a principal novidade, segundo Marcelo Stringari, ficou por conta do uso do VAR que irá estrear na competição em 2020. A Federação Paulista de Futebol sinalizou que a tecnologia será usada nos jogos de semifinal e final. Mas isso ainda dependerá de uma adequação nos estádios que receberão os jogos do mata-mata.

Para o presidente do CAV a introdução do VAR na Série A2 vem de encontro com o que de mais atual acontece no futebol mundial. “É importantíssimo. Aprovamos e apoiamos. Isso tira a chance de uma equipe perder o acesso a elite estadual por conta de um erro de arbitragem”, comentou.

TV

De acordo com Marcelo Stringari, na reunião ficou estabelecido que os canais SporTV irão ampliar a transmissão de jogos da Série A2. “Foi passado para os clubes que eles transmitirão pelo menos 3 jogos de cada clube. Isso sem dúvida é importante para valorizar a marca dos clubes participantes”.

Daniel Alves

Sobre a parceria com o grupo encabeçado pelo jogador Daniel Alves, que atualmente faz parte do quadro de sócios proprietários da Votuporanguense, o presidente afirmou que isso tem trazido diversas vantagens ao CAV.

“A parceria com o Daniel é muito produtiva. Ele é um jogador multicampeão, vitorioso que só tem a somar a imagem da Votuporanguense. Nos fortalece na hora de contratar alguns jogadores explicando o projeto. Pra nós também tem sido muito importante a presença e participação do Fransérgio, que responde pelo Daniel Alves, no planejamento e contratação dos atletas”, comentou Marcelo Stringari.

Lista de Inscritos