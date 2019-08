Marcelo Henrique Dias será o novo técnico do CAV, que estuda a aquisição de uma área para a construção do CT

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense se despediu na tarde deste sábado (24) da Copa Paulista 2019. O CAV empatou por 1 a 1 com o Linense na Arena Plínio Marin. Logo após a partida, a diretoria da Alvinegra realizou uma coletiva de imprensa, oportunidade em que anunciou Marcelo Henrique Dias como novo técnico e a construção de um Centro de Treinamento.Na entrevista, o presidente Marcelo Stringari anunciou oficialmente a parceria com o grupo do jogador Daniel Alves, representado pelo empresário Fransérgio Ferreira. O empresário destacou que com a parceria, o CAV vive novos tempos, em que a prioridade é estruturar o clube. Ele afirmou que a Alvinegra negociou a parceria com o Red Bull, porém desistiu na semana passada por conta de alguns impasses da empresa austríaca, portanto agora o foco será a Série A2 do Campeonato Paulista.Em relação ao CT, Fransérgio contou que a ideia é o Centro de Treinamento com quatro campos, alojamento e toda a estrutura física necessária para o bom desenvolvimento do trabalho. Quatro áreas estão sendo estudadas pelo clube. O investimento gira em torno de R$ 2 milhões.Ainda sobre a estruturação da Pantera, o empresário de Dani Alves ressaltou que o propósito é estruturar o clube de cima para baixo. Dentro deste projeto está a busca pelo selo de clube formador, o que servirá para o CAV ter categorias de sub-11 em diante.