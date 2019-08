Entre os craques confirmados no jogo está o ex-Corinthians, Marco Antônio Boiadeiro

publicado em 16/08/2019

Futebol: Fernandópolis sedia 1º Encontro de Amigos (Foto: Agência Brasil)

Fernandópolis sedia neste sábado (17) o “1º Encontro de Amigos”, que reúne vários ex-jogadores de futebol da região em uma partida de futebol. O jogo está marcado para as 14h no campo da Brasilândia.Logo em seguida, ocorre uma confraternização na Chácara da Lume, que terá música ao vivo e muita animação. Todo o evento é organizado pelo ex-jogador Edmar, que atuou no Corinthians e São Paulo, entre outros clubes. Entre os craques confirmados no jogo está o ex-Corinthians, Marco Antônio Boiadeiro. “A ideia é reunir os amigos para bater uma bola e fazer uma confraternização”, contou Edmar.