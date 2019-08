Em partida disputada na tarde deste sábado (3) na Arena Plínio Marin, a Votuporanguense perdeu mais uma na Copa Paulista

publicado em 03/08/2019

Votuporanguense e Ferroviária jogaram na tarde deste sábado (3) (Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense novamente perdeu na Copa Paulista 2019. Em jogo disputado na tarde deste sábado (3) na Arena Plínio Marin, o CAV perdeu por 3 a 2 para a Ferroviária, de virada.O primeiro lance perigoso foi dos donos da casa, aos cinco minutos. Danilo Belão cobrou lateral com bastante forte, na área Léo Santos chutou de primeira para a defesa de Gabriel Leite. Aos 19, após boa jogada da esquerda, Marquinhos cruzou, Roberto Pitiu cabeceou e Jordan fez boa defesa.Aos 29 a Pantera abriu o placar. Léo Santos recebeu pela esquerda cortou um, driblou outro e chutou fraco, mas o goleiro Gabriel Leite falhou feio: 1 a 0. Um lance bastante polêmico foi protagonizado pelo atacante Léo Santos. Ele puxou pela esquerda, tentou passar por dois e foi tocado no joelho. O árbitro João Vitor Gobi não marcou pênalti e ainda deu cartão amarelo para o atacante. O primeiro tempo terminou em 1 a 0 para o CAV.Já na segunda etapa, aos dois minutos, Cristian recebeu pelo meio, driblou o goleiro, mas chutou para fora. Aos quatro, a bola foi cruzada, o goleiro Jordan falhou, porém o ataque da Locomotiva não conseguiu aproveitar.Aos 28, a bola foi lançada para Cristian, dentro da área, pelo lado direito, ele dominou e chutou forte para marcar. Aos 36, a Alvinegra fez o segundo. Carrasco deu um chutão para tirar da zaga, a bola quicou e enganou a defesa do Ferrinha. Danilo Oliveira carregou pelo meio e tocou na saída de Gabriel Leite.A Ferroviária voltou a empatar aos 40. Após boa jogada pela esquerda, o ataque da Ferrinha cabeceou, Jordan fez boa defesa, mas na sobra Marcos cabeceou para o gol. Aos 44, mais um. Felype Hebert recebeu pelo meio, se livrou bem de Gladstone e chutou forte, no canto direito de Jordan: 3 a 2.