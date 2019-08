Votuporanguense e Linense jogaram na tarde deste sábado (24) na Arena Plínio Marin

publicado em 24/08/2019

CAV e Linense jogaram na Arena Plínio Marin (Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense se despediu na tarde deste sábado (24) da Copa Paulista 2019. O CAV empatou por 1 a 1 com o Linense na Arena Plínio Marin.Aos 18 minutos, Ricardinho cobrou falta da intermediária, pelo lado esquerdo, e levantou na área, mas a bola quicou e quase enganou o goleiro Reynaldo. Aos 22, a Alvinegra abriu o placar. Albano arrancou pela esquerda e cruzou rasteiro para Léo Santos tocar no canto direito do goleiro do Linense.Albano fez mais uma boa jogada aos 25, mas desta vez corou para o meio, chutou de esquerda e Reynaldo defendeu. Taira bateu falta da entrada da área, aos 34, mas Talles defendeu bem.Aos 45, a bola foi tocada para Gladstone, que não dominou bem e a bola ficou com Thiago, que bateu, e o goleiro Talles ainda tocou nela antes de entrar: 1 a 1. O primeiro tempo terminou empatado.Já na segunda etapa o Elefante quase abre o placar com poucos minutos de jogo. Thiago recebeu dentro da área, driblou o zagueiro e chutou forte, no travessão. Aos quinze, depois de escanteio, a bola sobrou para Gladstone, que tocou, mas a zaga do Linense salvou em cima da linha. No lance seguinte, quase um gol contra. O defensor do Elefante tocou de cabeça contra a própria meta e a bola bateu no travessão.