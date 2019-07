Votuporanguense e Batatais jogaram na tarde deste sábado (13) na Arena Plínio Marin pela Copa Paulista 2019

publicado em 13/07/2019

CAV e Batatais jogaram nesta sábado (13) na Arena Plínio Marin (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense levou sufoco na parida da tarde deste sábado (13) e somente empatou, no final, o lanterna Batatais. A partida disputada na Arena Plínio Marin terminou em 2 a 2.A primeira chance do jogo foi dos visitantes. Aos 3 minutos, a bola sobrou para Daniel, que pegou mal da entrada da área. Aos 11, o CAV respondeu. Léo Santos recebeu pela esquerda, driblou o defensor e cruzou rasteiro para Albano, que bateu e a zaga tirou. No escanteio, Fandinho cabeceou e quase abriu o placar. A bola foi por cima do gol. Aos 15, Edu bateu falta de longe e Jordan espalmou.Albano recebeu aos 16, ajeitou para a canhota, chutou e Uston quase espalmou para dentro do gol. O Batatais abriu o placar aos 19 minutos. Após escanteio do lado esquerdo, Xandão completou de primeira, de perna direita.Aos 26, o CAV empatou. Albano recebeu na entrada da área pelo lado direito, limpou a zaga e tocou para Ricardinho, que encheu o pé, no alto: 1 a 1. Aos 44, a Alvinegra fez boa jogada pela esquerda até a bola sobrar para Albano, que bateu fraco para a defesa fácil de Uston. Na sequência, depois de bate-rebate na área, Léo Santos cruzou para João Pedro, que cabeceou por cima. O primeiro tempo terminou em 1 a 1.O CAV começou a segunda etapa pressionando. Aos quatro minutos, Belão chutou com perigo e a bola passou perto da trave direita de Uston. Aos 17, os visitantes perderam chance claríssima. Depois de cobrança de escanteio, Xandão ajeitou, mas o atacante errou o chutou. A resposta da Alvinegra foi logo em seguida. Rodriguinho recebeu dentro da área, pelo lado esquerdo, ajeitou, chutou forte e a bola bateu no travessão, no ângulo de Uston.Aos 30, o Batatais fez o segundo. Diego, que acabou de entrar, recebeu na entrada da área, ajeitou e bateu forte, de direita, no canto esquerdo de Jordan: 2 a 1. Aos 41, a bola foi cruzada, Mário Augusto chutou e a bola bateu na mão do defensor: pênalti para o CAV. João Marcos bateu colocado, do lado esquerdo de Uston para empatar. A Alvinegra tentou pressionar, mas o jogo terminou em 2 a 2.