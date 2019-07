Atleta chega para reforçar o meio-campo da Alvinegra no segundo turno da primeira fase da Copa Paulista 2019

publicado em 22/07/2019

Gercimar estava no Cianorte (Rafael Bento/CAV)

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou na manhã desta segunda-feira (22) a contratação do volante Gercimar, de 28 anos. O atleta chega para reforçar o meio-campo da Alvinegra no segundo turno da primeira fase da Copa Paulista 2019.Em sua apresentação, o meio-campista, que estava no Cianorte (Paraná), disse tem boas expectativas para defender a equipe de Votuporanga. "Espero estar chegando para ajudar meus companheiros para que possamos conseguir juntos os nossos objetivos", falou.O jogador começou sua carreira na Ponte Preta, passou pelo São Caetano, Ituano e estava no Cianorte. No clube de Itu, Gercimar foi campeão paulista em 2014. Em 2017, conquistou o título do Campeonato Paulista da Série A2 com o Azulão.Questionado sobre o que a torcida da Votuporanguense pode esperar dele, o volante garantiu que não faltará garra e vontade.