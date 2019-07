Sob o comando do professor Rilla, a partida serviu para avaliar atletas de Votuporanga para compor a base do União Barbarense

publicado em 30/07/2019

São cerca de 50 alunos incentivados por este projeto esportivo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O time de Futebol Sub 19 da escolinha de base mantida pela Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga, participou, na última terça feira (23/07), de um jogo promovido na cidade de Santa Bárbara dOeste contra o Sub-20 do União Barbarense. Sob o comando do professor Rilla, a partida serviu para avaliar atletas de Votuporanga para compor a base do tradicional time.Treinos GratuitosSão cerca de 50 alunos incentivados por este projeto esportivo. Ainda há vagas para interessados em participar dos treinos gratuitos, que são promovidos no Complexo Esportivo "Faies Habimorad", mais conhecido como campo da Ferroviária, toda segunda, quarta e sexta-feira, no período da manhã, às 8h30, e durante a tarde, às 17h.Interessados em participar devem ter entre 7 e 19 anos. Menores de idade precisam de autorização dos pais ou responsáveis.Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municiapl de Esportes e Lazer, por meio do (17) 3426-1200, ou no endereço Rua Tomas Paz da Cunha Filho, nº 3556.