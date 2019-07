Votuporanguense e Mirassol jogaram na tarde deste sábado (6) na Arena Plínio Marin

Votuporanguense e Mirassol jogaram na tarde deste sábado (6) (Foto: Rafael Bento/CAV)

Votuporanguense e Mirassol ficaram no empate na tarde deste sábado (6) na Arena Plínio Marin pela terceira rodada da Copa Paulista 2019. Os visitantes ainda perderam um pênalti defendido por Jordan. Com o resultado, o CAV marca o seu primeiro ponto na competição.

Aos 15 minutos, o primeiro lance de perigo. O meia Léo Aquino, ex-CAV e agora no Mirassol, cobrou falta e Jordan espalmou para escanteio. Após a cobrança, João Denoni cabeceou e o goleiro alvinegro defendeu. Aos 18, Aquino bateu mais uma falta, porém a bola foi por cima do gol.

Aos 23, Léo Carvalho cruzou na esquerda, Léo Santos ajeitou e Rodriguinho mandou para a rede, mas o bandeirinha já havia marcado impedimento. Léo Santos, aos 35, cruzou na esquerda, Rodriguinho chutou de primeira e a bola desviou na zaga, saindo para escanteio. Aos 43, Albano recebeu do lado direito, cortou para o meio, porém chutou fraco. Aos 45, Rodriguinho arrancou pela direita, mas bateu por cima. O primeiro tempo terminou em 0 a 0.

Já na segunda etapa, aos 3 minutos, Léo Carvalho fez boa jogada pela esquerda, tabelou com Léo Santos, no entanto chutou por cima do gol. Aos 5, Rodriguinho arrancou pela direta, cruzou e Danilo Oliveira, que entrou no segundo tempo, chutou de primeira e a boa bateu na trave.