O time do técnico Ulisses Pontes não sabe o que é perder no returno da primeira fase

publicado em 06/07/2019

O Cavinho joga na tarde deste sábado pela última rodada do Campeonato Paulista Sub-20

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Pela última rodada do Campeonato Paulista Sub-20, o Clube Atlético Votuporanguense enfrenta o Grêmio Novorizontino na tarde deste sábado, às 15h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. A entrada é gratuita.

O Cavinho vem de vitória contra o Rio Preto. Com o resultado, a Pantera chegou a sexta partida consecutiva sem derrota. O time do técnico Ulisses Pontes não sabe o que é perder no returno da primeira fase do Paulista. “Somos a segunda melhor campanha no segundo turno e nós vamos para o último jogo em busca da vitória. Dependemos de outros resultados, mas vamos brigar pela classificação”, falou o treinador.