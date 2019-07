O atleta já treinou na tarde desta sexta-feira (19) com o grupo e será apresentado neste sábado (20)

publicado em 19/07/2019

Caio Mancha estava no Taubaté (Foto: Caique Toledo/EC Taubaté)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO centroavante Caio Mancha, de 26 anos, é o novo reforço do Clube Atlético Votuporanguense para a Copa Paulista 2019. O atleta já treinou na tarde desta sexta-feira (19) com o grupo.O jogador será apresentado neste sábado (20) e deve ter condições de jogo para a partida com o Comercial. Caio jogou a final da Copa Paulista do ano passado e marcou um gol, na primeira partida, na Arena Plínio Marin. Ele já era desejado pelo CAV para a Série A2 do Campeonato Paulista, mas acabou acertando com o Taubaté, seu último clube antes de chegar na Alvinegra.O centroavante chega para reforçar o ataque da Alvinegra, que é um dos piores do Grupo 1 da Copa Paulista, com somente três gols marcados. Na próxima semana, o CAV deve apresentar um volante.Caio Danilo Laursen Tuponi, mais conhecido como Caio Mancha, nasceu em Presidente Prudente, no dia 22 de setembro de 1992. Ele começou no futebol em 2010, quando jogou nas categorias de base do Bandeirante de Birigui e, depois, no Campeonato Paulista da Segunda Divisão do mesmo ano. Com bom desempenho, ele acabou sendo emprestado ao time B do Palmeiras. Estreou no time profissional do Palmeiras em 2013.