publicado em 18/07/2019

As equipes votuporanguenses chegaram a se enfrentar (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

No início deste mês, duas equipes de Vôlei Feminino apoiadas pela Prefeitura de Votuporanga representaram o Município no Torneio Internacional da Amizade de Águas de São Pedro, um dos torneios masters mais importantes e concorridos do País, com a participação de mais de 100 equipes do Brasil e da América do Sul. Foram cerca de 1.200 atletas disputando num clima de respeito e união, em busca de conquistas.A competição foi desenvolvida em duas fases. Na primeira fase, sistema de rodízio simples "turno único", a fim de pontuar as equipes para composição e disposição na chave final. Na segunda fase, as equipes foram distribuídas de acordo com a classificação em chaves de eliminatória simples por categoria.As equipes votuporanguenses chegaram a se enfrentar. Ambas conquistaram bons resultados na disputa.Na classificação final da categoria 45 anos, série B – Ouro, o 3º lugar foi conquistado pela equipe Prefeitura/Unifev/Assary/NetRubi, formada pelo técnico Márcio Fukuiama e as atletas Daniela, Franham, Cíntia, Jandira, Lurdinha, Ieda, Ione, Néia e Iara.Em seguida, ocupando o 4º lugar, ficou o time PM Votuporanga, representado pelas atletas Célia Santos, Valdinéia, Creuseli, Ione, Raquel, Silvana, Célia, Elen, Adriana e a técnica Márcia Mantai.