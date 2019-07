A fase de grupos se encerará no dia (04); em seguida, serão realizadas as quartas de final, com as oito equipes classificadas

publicado em 23/07/2019

campeonato é promovido pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Mais uma rodada emocionante do Campeonato Amador Municipal de Futebol “Antônio de Brito Figueiredo”, foi promovida na Arena Plínio Marin, no último domingo (21/07). A fase de grupos está chegando ao fim e se encerará no dia (04). Em seguida, serão realizadas as quartas de final, com as oito equipes classificadas. O campeonato é promovido pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, com organização da Competência no Apito e apoio do vereador Walter dos Santos (Wartão).No último domingo, pelo Grupo A, o V.E.C venceu por 4 a 0 o Matarazzo F.C. Em seguida, o Unidos da Sul venceu o Penariol por 3 a 1. O Grupo A ainda terá uma rodada para definir qual time passa para a próxima fase.No Complexo Esportivo "Faies Habimorad", pelo Grupo B, a equipe do Bar do Pinguim/Grilo empatou em 1 a 1 com o Esporte Estação. Na segunda partida, o Alvorada F.C. venceu, goleando por 9 a 2 o Unidos do Pozzobon. Com esses resultados, os times Alvorada F.C. e o Bar do Pinguim/Grilo se classificaram para as quartas de final.No Campo de Simonsen, pelo Grupo D, o W.T. Multimarcas/Betcerto venceu o Brothers A por 2 a 1. No segundo jogo, a Equipe do Caporalini empatou com os Brothers B em 1 a 1, resultado que garantiu o Caporalini na próxima fase do campeonato. A segunda vaga do grupo D será definida no próximo final de semana.Pelo grupo C, já estão classificados para as quartas de final os times São Cosme F.C. e Smokim F.C.O Campeonato Amador de 2019 continua no próximo domingo (28/07). O duelo será entre Brothers B e W.T. Multimarcas/Betcerto, às 8h. Às 10h, é a vez da disputa entre Atlético F.C. e Brothers A. Os times estão em busca da segunda vaga do grupo D.Em seguida, às 9h, o Penariol enfrentará o V.E.C. No dia 04 de agosto, o time Unidos da Sul enfrentará o V.E.C. para definir qual time do Grupo A passará para a próxima fase.Todos estão convidados a comparecer no campo da Ferroviária, no Complexo Faies Habimorad, com entrada franca.