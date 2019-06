CAV e Comercial jogaram na manhã deste domingo (23) na Arena Plínio Marin

CAV e Comercial jogaram na manhã deste domingo (23) (Foto: Rafael Bento/CAV)

O atual campeão da Copa Paulista começou com derrota a sua participação no torneio deste ano. O Clube Atlético Votuporanguense perdeu por 2 a 1 para o Comercial, na manhã deste domingo (23), Arena Plínio Marin.

A Alvinegra começou em cima do adversário e antes dos dois minutos João Marcos teve excelente oportunidade, dentro da área pelo lado direito, mas o goleiro Iago defendeu. Aos cinco, o Comercial respondeu. Após enfiada de bola, Douglas recebeu e chutou com perigo, mas ela saiu à direita do goleiro Jordan. Na reposição, o arqueiro do CAV saiu jogando errado, e os visitantes tiveram grande chance, porém a bola foi chutada por cima do gol.

Aos 23, o Leão do Norte abriu o placar. Da entrada da área, do lado direito, Douglas Neto bateu colocado, no canto direito do goleiro Jordan: 1 a 0. Aos 26, os visitantes tiveram uma chance claríssima com Leonai, que arrancou do meio de campo, driblou dois, ficou na cara do gol, e chutou por cima.

Aos 35, João Marcos recebeu pela direita, dentro da área, driblou o adversário e chutou com perigo, na rede pelo lado de fora. Aos 39, Danilo Oliveira perdeu uma chance clara na cara do gol após receber passe de Murilo. Aos 47, Ricardinho recebeu, chutou forte, porém por cima do gol. O primeiro tempo terminou em 0 a 0.

Já no segundo tempo, aos dois minutos, depois de cobrança de escanteio o ataque do CAV desviou e a bola foi para João Pedro que chutou no travessão. Aos oito minutos, Danilo Oliveira recebeu pela direita, dentro da área, na frente do goleiro, e tocou para João Pedro, que embaixo do gol chutou por cima, no entanto o árbitro marcou pênalti do goleiro Iago em Danilo no momento do toque. Na cobrança, Ricardinho chutou no canto alto direito alto do arqueiro para empatar.

Aos 12, depois de cobrança de escanteio pelo lado direito, o zagueiro Gut subiu mais alto que a zaga alvinegra e fez o segundo o Leão: 2 a 1. Na sequência, Danilo Oliveira recebeu mais uma vez na frente do gol e chutou para a defesa de Iago. Aos 27, Mateus Guimarães chutou bonito de fora da área e Iago espalmou. A partida terminou em 2 a 1 para o Comercial. O público no jogo foi de 798 torcedores para uma renda R$ 10.230.