Em partida na Fonte Luminosa, em Araraquara, a Ferroviária venceu o CAV na noite deste sábado (29) pela Copa Paulista

publicado em 29/06/2019

Ferroviária e Votuporanguense jogaram na noite deste sábado (29) (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Tendo como melhor em campo o goleiro Jordan, a Votuporanguense perdeu o segundo jogo na Copa Paulista 2019. Em partida na Fonte Luminosa, em Araraquara, na noite deste sábado (29), a Ferroviária venceu o CAV por 1 a 0. Roberto Pitio fez o gol da vitória.

Aos cinco minutos a Votuporanguense assustou o Ferrinha. Léo Santos recebeu pela esquerda, cortou para o meio e chutou com perigo. A bola foi por cima do gol, mas passou muito perto da meta de Gabriel Leite. Os seis, Rafael bateu de longe e Jordan encaixou.

O CAV ameaçou aos 15. Ricardinho bateu falta pela esquerda, porém ninguém chegou para completar. João Pedro teve boa chance aos 26. Léo Carvalho cruzou da esquerda, a zaga furou, o atacante da Pantera ajeitou, no entanto chutou mascado.

Novamente pela esquerda, Léo Santos recebeu aos 33 minutos e desta vez tentou de bico, mas a bola foi para fora. Aos 44, Albano recebeu na entrada da área, bateu de canhota, a bola desviou na defesa e passou com perigo por cima do gol da Ferroviária. O primeiro tempo sem muitas oportunidades terminou em 0 a 0. O juiz Ricardo Bittencourt distribuiu quatro cartões amarelos.

Aos 17 minutos da segunda etapa o Ferrinha abriu o placar. Após lançamento, Carrasco tentou afastar e a bola sobrou para Roberto Pitio que bateu forte, no alto, do lado esquerdo do goleiro Jordan: 1 a 0. Aos 26, Jhonatan perdeu boa oportunidade depois que a bola sobrou para ele dentro da área pelo lado direito. O atacante chutou forte, no entanto por cima do gol. Na sequência, Felype Hebert recebeu pela esquerda e bateu para fora.

João Pedro, atacante do CAV, recebeu na entrada da área aos 29 minutos, chutou no meio do gol e Gabriel Leite encaixou. Em seguida, Roberto Pitio deu uma bomba após cobrança de escanteio e Jordan espalmou para escanteio. Aos 39, Felype Hebert perdeu uma grande chance, dentro da área. O atacante ajeitou e chutou para fora. Logo em seguida, Jordan fez duas grandes defesas: a primeira após cruzamento e depois em uma bomba à queima roupa.

Jordan, sempre ele, salvou o CAV novamente. Felype Hebert cabeceou no canto esquerdo do arqueiro da Alvinegra que pulou para espalmar. O jogo terminou em 1 a 0 para a Ferroviária.