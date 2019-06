A Alvinegra estreia na competição domingo (23), na Arena Plínio Marin

publicado em 17/06/2019

Meia-atacante Rodriguinho (Foto: Rafael Bento/CAV)

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou na tarde desta segunda-feira (17) a décima contratação para a Copa Paulista 2019. O meia-atacante Rodriguinho tem 25 anos e estava no Aparecidense, de Goiás.

O jogador fez as categorias de base no estado de Goiás, no Trindade e no Grêmio Anápolis. Ele já atuou no Vila Nova-GO, Goianésia, Aparecidense, Bragantino-SP e Maringá-PR.