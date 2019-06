O Campeonato Paulista de Futebol Sub-20 – Primeira Divisão, que é disputado por 40 clubes

publicado em 05/06/2019

Elenco do Cavinho após a vitória contra o Penapolense na tarde de ontem pelo Campeonato Paulista Sub-20 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castro

Em mais uma rodada do Campeonato Paulista Sub-20, o Clube Atlético Votuporanguense venceu o Penapolense por 5 a 3 na tarde desta quinta-feira no Estádio Municipal Tenente Carriço, em Penápolis.

Lucas Anselmo, Marcelo Jhonatha (duas vezes), Danielzinho e Adriano marcaram os gols do Cavinho, que agora tem 10 pontos na tabela de classificação. O próximo jogo da Alvinegra será sábado (8), às 15h, na Arena Plínio Marin, contra o Batatais.