Esta será a primeira experiência do treinador de 47 anos no futebol paulista; expectativa é que novo treinador se apresente antes de 13 de maio

publicado em 07/05/2019

Rogério Mancini será o técnico do CAV na Copa Paulista (Foto: Sagres Online)

Da Redação

Depois de um certo ar de mistério da direção do CAV, na manhã desta terça-feira através de sua conta oficial pelo Instagram, o Clube Atlético Votuporanguense anunciou Rogério Mancini, de 47 anos, como novo treinador para a disputa da Copa Paulista 2019. Com a carreira de treinador quase toda feita no futebol goiano esta será a primeira vez de Rogério Mancini a frente de um clube paulista.

O novo comandante do CAV iniciou sua carreira profissional como técnico do sub-20 do Vila Nova-GO.Em 2016, assumiu o time profissional do Vila Nova. Em 2017, Mancini trabalhou como coordenador técnico do Ratchaburi MitrPhol, da Tailândia, como treinador do Goiânia, da segunda divisão do futebol goiano, e no mesmo ano ainda fez um trabalho como auxiliar técnico do Atlético Goianiense no campeonato Brasileiro da Série A.

No ano passado, o novo treinador do CAV trabalhou como auxiliar técnico do Sampaio Corrêa-MA no Campeonato Brasileiro da Série B e também passou como treinador do Aparecida, da segunda divisão do futebol goiano. Atualmente Rogério Mancini estava no Goianésia, onde levou o time às quartas de final do Campeonato Goiano.

A diretoria do CAV ainda não informou uma data para apresentação oficial do treinador, mas a expectativa é que ele se apresenta antes do dia 13 de maio, data em que a diretoria espera iniciar a preparação para a Copa Paulista.

O CAV estreia na Copa Paulista no dia 22 de junho, às 15h, diante do Comercial, na Arena Plínio Marin. Atual campeão da competição, o CAV integra o Grupo 1 ao lado de Batatais, Linense, Comercial, Ferroviária e Mirassol.