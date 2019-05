O novo reforço do Clube Atlético Votuporanguense foi anunciado na manhã desta terça-feira pela diretoria do time

publicado em 28/05/2019

Bruno Fandinho é zagueiro lateral esquerdo e tem 29 anos (Foto: CAV)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br

A diretoria do Clube Atlético Votuporanguense anunciou na manhã desta terça-feira mais um reforço para a formação do elenco para a Copa Paulista 2019. O novo contratado é o zagueiro lateral esquerdo Bruno Fandinho, de 29 anos.

O jogador iniciou sua carreira na base do Nacional de São Paulo, também jogou no Taubaté, São Bento, no Penapolense, entre outros. Recentemente, o atleta atuava no clube do Toledo -PR, onde foi vice-campeão Paranaense.

Segundo Bruno, os torcedores e diretoria do CAV podem aguardar muito comprometimento do zagueiro. “Eu sou um cara muito profissional, me dedico no dia a dia, procuro ter muita garra nos jogos. Estou feliz pela oportunidade e espero fazer um bom campeonato”, contou.

O jogador ainda afirmou que está muito feliz com a chance de jogar na Alvinegra, que as expectativas são as melhores e espera buscar mais um título para o clube.