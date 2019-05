O próximo desafio da Alvinegra é neste sábado contra o Mirassol

publicado em 30/04/2019

A partida da tarde de terça encerrou a terceira rodada do Campeonato Paulista Sub-20 (Foto: CAV)

O Clube Atlético Votuporanguense foi superado pelo Batatais com o placar de 2 a 1, na tarde desta terça-feira, no estádio Dr. Oswaldo Scatena, em Batatais. A partida encerrou a terceira rodada do Campeonato Paulista Sub-20.

O CAV saiu na frente. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Thales aproveitou o rebote da defesa adversária e encobriu o goleiro na entrada da pequena área, 0 x 1. Porém, na segunda etapa, o Batatais virou o marcador com Matheus e Pablo, 2 a 1.

Com a derrota, a Pantera continua na quarta posição do grupo 1, com 4 pontos. Com a mesma pontuação estão Rio Preto (2º colocado), Novorizontino (3º), e Linense (5º). O Mirassol é o líder com 9 pontos.

O próximo desafio da Alvinegra é neste sábado (4). Os garotos da Votuporanguense recebem o Mirassol, às 15h, na Arena Plínio Marin. A entrada é gratuita.