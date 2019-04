O Centro de Formação ganhou 56 medalhas de ouro, 41 de prata e 22 de bronze

publicado em 01/04/2019

A equipe do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga foi campeã (Foto: Centro de Formação)

Em casa, o Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga fez bonito em mais uma etapa do Torneio Regional Pré-mirim a Sênior, realizada neste sábado (30) no Parque Aquático Saverio Maranho. Com 119 medalhas, a equipe local foi campeã da competição organizada pela Delegacia da 4ª Região da Federação Aquática Paulista.

O Centro de Formação ganhou 56 medalhas de ouro, 41 de prata e 22 de bronze. A segunda colocação ficou com a Apan (Ribeirão Preto) com 89 medalhas: 49 ouros, 27 pratas e 13 bronzes. A Aquática (São José do Rio Preto) obteve 39 medalhas de ouro, 17 de prata e 18 de bronze, ficando em terceiro com 74 conquistas.

Para o coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, a avaliação novamente é positiva, uma vez que o desempenho dos atletas foi muito bom, assim como o número de pódios. “Ficamos contentes com mais essa participação no Torneio Regional Pré-mirim a Sênior”, comentou.

Xaninho lembrou ainda a importância da realização da etapa em Votuporanga, cidade que tem a única piscina de 50 metros da região. Ele agradeceu o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e da Unifev.