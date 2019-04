Fora de casa, a Votuporanguense encara o Batatais na tarde desta terça; técnico Ulisses Bastos falou sobre o confronto

publicado em 30/04/2019

O sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense vem de um empate na Arena Plínio Marin (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castro

Fechando a terceira rodada do Campeonato Paulista Sub- 20, o Clube Atlético Votuporanguense enfrenta o Batatais na tarde desta terça-feira, às 15h, no Estádio Doutor Osvaldo Scatena, casa do adversário.

O técnico da Alvinegra, Ulisses Pontes, contou que as expectativas para o jogo são boas porque o grupo teve vários dias de treinamento e a preparação foi boa. Ele disse que os jogadores já assimilaram o empate em casa contra o Penapolense. “O grupo está motivado, então esperamos fazer um bom jogo lá e trazer os três pontos”, falou.

Sobre a forma de jogar, o comandante da Votuporanguense explicou que será a mesma: pressionando o adversário. Ele observou que o CAV, dentro ou fora de casa, busca sempre manter a mesma postura, que é a de marcar em cima, forte e buscar o resultado.

Na visão do treinador, equipes sub-20 devem sempre ter a postura de jogar para vencer. Para a partida de hoje, novos atletas, agora com a documentação regularizada, estarão à disposição de Ulisses. Outros cinco jogadores devem estar inscritos para o próximo confronto, contra o Mirassol. “Devagarzinho nós vamos montando um grupo e nos fortalecendo para a sequência da competição”, apontou.

O Campeonato Paulista de Futebol Sub-20 – Primeira Divisão é disputado por 40 clubes, começou no dia 12 de abril e terminará em 24 de novembro de 2019. A competição é realizada em seis fases em que os times jogam no mínimo 14 e no máximo 32 partidas. As equipes foram dividias em cinco grupos, com oito participantes cada.