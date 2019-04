O próximo desafio dos garotos da Votuporanguense é diante o Penapolense

publicado em 14/04/2019

Cavinho sub-20 (Foto: Divulgação)

Fora de casa e com um atleta a menos, o Clube Atletico Votuporanguense estreou com vitória no Campeonato Paulista sub-20. O Cavinho derrotou o Comercial por 1 a 0, no estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto.

Nos primeiros minutos de jogo, o zagueiro Marcelo foi expulso. Mesmo com um jogador a menos, o Votuporanguense foi guerreiro e aos 11 minutos, o centroavante Agnaldo marcou de pênalti, Cav 1 a 0.

Com o triunfo, a Pantera Alvinegra chegou aos primeiros três pontos e se posicionou em quarto lugar na tabela de classificação.