O profissional treinou o CAV em 9 jogos, contabilizando três vitórias, três empates e três derrotas

publicado em 02/04/2019

Alberto Félix (Foto: Rafael Bento/CAV)

A direção da Alvinegra comunicou na manhã desta terça-feira (2) que Alberto Félix não é mais treinador da Votuporanguense.

O profissional treinou o CAV em 9 jogos, contabilizando três vitórias, três empates e três derrotas. Com ele e seu auxiliar Gil Baiano na área técnica, a Votuporanguense chegou às primeiras vitórias no Campeonato Paulista da A2 em 2019, porém não avançou para as quartas de final da competição.