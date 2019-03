Na tarde deste sábado (9), na Arena Plínio Marin, a Alvinegra dominou as ações, ganhou o jogo e está na zona de classificação

publicado em 09/03/2019

Votuporanguense e Taubaté jogaram na tarde deste sábado (9) (Foto: Rafael Bento/CAV)

Não foi um espetáculo, mas o Clube Atlético Votuporanguense conseguiu o que queria: os três pontos. Na tarde deste sábado (9), na Arena Plínio Marin, o CAV venceu o Taubaté por 1 a 0 e agora está na zona de classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2. O gol do jogo foi marcado pelo atacante Léo Santos. Foi a terceira vitória seguida da Alvinegra, que agora tem 15 pontos.

Aos sete minutos, o estreante do CAV, o lateral-esquerdo Caio Mascarenhas, cruzou do lado esquerdo e Cristiano, sozinho, cabeceou por cima do gol. Aos 38, o Burro da Central chegou com perigo após cruzamento do lado direito, porém ninguém finalizou. No lance seguinte, Erick Salles chutou de longe, mas no meio do gol para a defesa de Rafael Roballo.

Anderson Cordeio quase marca aos 40 quando, aparentemente, tentou cruzar e a bola foi direto para o gol, batendo no travessão.

O primeiro tempo terminou em 0 a 0. Os donos da casa foram melhores, tiveram mais posse de bola, porém não levaram grandes perigos ao gol adversário.

Aos 2 minutos, Luandersson subiu sozinho depois de cobrança de escanteio, no entanto não alcançou a bola. O zagueiro lamentou bastante porque a chance era clara. Aos 8, Erick Salles cruzou da direita, Cristiano cabeceou forte e Rafael Roballo fez boa defesa.