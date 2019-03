4°Monte Líbano Open de Vôlei Master terá número recorde de participantes: 37 equipes em três categorias, 30+, 40+ e 50+

publicado em 14/03/2019

As partidas terão início no sábado (16/03), às 9h30, após a cerimônia de abertura (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

As equipes da Prefeitura de Votuporanga/Unifev-Assary/Net Rubi participarão, neste final de semana, do 4°Monte Líbano Open de Vôlei Master nas categorias 30+ e 50+. Na fase de grupo, as votuporanguenses enfrentarão as equipes da Capital, Limeira, Uberaba, São Carlos, Presidente Prudente e Rio Preto. Neste ano, a competição terá número recorde de participantes: 37 equipes em três categorias, 30+, 40+ e 50+.

As partidas terão início no sábado (16/03), às 9h30, após a cerimônia de abertura. O evento termina no domingo (17/3), com jogos programados até às 17 horas, seguidos de premiações das equipes e dos destaques individuais.

"As equipes votuporanguenses sempre obtiveram excelentes resultados nesta competição e a expectativa é buscar novamente os troféus e a luta pelos prêmios individuais", disse o técnico Marcio Fukuiama.

Copa Sesc

No último domingo (10/3), a equipe local sofreu uma derrota no tiebreak pela primeira partida da competição, mas segue com grandes chances de classificação. O placar do jogo teve parciais de 22x25, 25x14 e 12x15. A equipe, portanto, somou um ponto e está na terceira posição do grupo B.