Liniker Padoan Godoy Vilches cruzou a linha de chegada em primeiro na Elite Masculina; Arthur Morialli e Willian Clementino também subiram ao pódio

publicado em 11/03/2019

Liniker Padoan Godoy Vilches foi o primeiro a cruzar a linha de chegada em um sprint final de dar inveja (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

No último domingo (10), a cidade de Rubiácea/SP realizou o 3º GP Rubiácea de Ciclismo e contou com a participação de ciclistas votuporanguenses que se destacaram desde o início da prova, à frente dos competidores do pelotão, proporcionando boa colocação na lista de classificados.

Liniker Padoan Godoy Vilches foi o primeiro a cruzar a linha de chegada em um sprint final de dar inveja, garantindo ao competidor o título de campeão da categoria Elite Masculina.

Outros dois destaques no evento, com excelente colocação no pódio na categoria Open, foi o ciclista Arthur Morialli Panceiri, com a quinta posição, e Willian Aparecido da Cunha Clementino, que garantiu vitória com a primeira colocação.