A partida desta quinta (21) é válida pela 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2

publicado em 19/03/2019

Votuporanguense joga nesta quinta-feira (21) (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou redução no valor dos ingressos para o duelo desta quinta-feira (21), às 15h, na Arena Plínio Marin, contra o XV de Piracicaba. A promoção é para a arquibancada atrás do gol, conhecida popularmente como “Pela”.

A entrada para a arquibancada atrás do gol, que geralmente custa R$ 15, será vendida pelo valor de R$ 5. Serão disponibilizados 1.800 ingressos. A intenção do clube é realizar vendas antecipadas e no dia do jogo.