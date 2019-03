Votuporanguense e XV de Piracicaba jogaram na tarde desta quinta-feira (21) na Arena Plínio Marin

publicado em 21/03/2019

Votuporanguense e XV de Piracicaba jogaram na tarde desta quinta-feira (21) (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O Clube Atlético Votuporanguense foi castigado na tarde desta quinta-feira (21) na Arena Plínio Marin. O CAV fez 2 a 0, perdeu inúmeras chances de gol e cedeu o empate ao XV de Piracicaba aos 45 minutos do segundo tempo.

O CAV tentou pressionar logo no início do jogo. Aos dois minutos, Renato Justi cabeceou com perigo após escanteio cobrado da esquerda. Aos quatro, Bruno Baio mandou uma bomba no travessão. Ricardinho lançou para Cristiano, aos 15, porém o centroavante cabeceou mal.

Aos 19, o XV fez boa jogada pelo meio, mas Kadu Barone chutou fraco e Bruno Pianissolla defendeu. Novamente ele, Kadu, limpou a defesa pelo lado direito e dentro da área chutou forte. A bola saiu à esquerda de Pianissolla.

A Alvinegra abriu o placar aos 25. Depois de cobrança de escanteio do lado esquerdo, Bruno Baio cabeceou, a bola bateu na trave e ultrapassou a linha. Renato Justi ainda mandou para as redes, mas o gol foi confirmado para Baio.

Aos 40, o CAV reclamou de um possível pênalti. Ricardinho lançou Érick Salles que avançou pela direita, entrou na área e, aparentemente, foi derrubado. O árbitro Thiago Luís Scarascati não marcou nada. Cristiano fez linda jogada pela esquerda e rolou para Bruno Baio na entrada, porém o atacante chutou muito mal, para fora. Aos 47, Érick Salles recebeu de Belão pela direita, chutou forte, no alto, e Luiz Fernando fez bonita defesa.

Já no segundo tempo, aos cinco minutos, Érick Salles fez linda jogada pela direita e tocou para Bruno Baio, que, sem goleiro, perdeu, mas reclamou que a bola foi tocada muito na frente. Na sequência, Fraga, do XV, pegou de primeira, de fora da área, e Bruno espalmou para escanteio.