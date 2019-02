O atacante é mais um reforço da Alvinegra para o Campeonato Paulista da Série A2

publicado em 08/02/2019

Alison é o novo reforço do CAV (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

O Clube Atlético Votuporanguense acertou nesta semana a contratação do atacante Alison, 23 anos, que estava no Mirassol. Na manhã desta sexta-feira (8), o jogador já treinou com o time.