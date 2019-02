Técnico da Alvinegra espera que o time comece “um novo campeonato” após a vitória contra o Água Santa, líder da Série A2

publicado em 26/02/2019

CAV e Água Santa jogaram na Arena Plínio Marin; Alvinegra volta a campo na sexta-feira (1º) (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castro

Não é sempre que se derro ta o líder, time com me lhor ataque e até então invicto do Campeonato Paulista da Série A2. O Clube Atlético Votuporanguense conseguiu e o técnico Alberto Félix destacou que os jogadores mereciam esse momento depois de tantas dificuldades.

“Chegamos aqui e vimos o quanto eles estavam sofrendo com essa sequência de resultados adversos, e essa vitória veio exatamente tirar esse peso”, comentou o treinador depois do CAV vencer o Água Santa por 3 a 1 na Arena Plínio Marin. Ele acredita que após este êxito, a Alvinegra passará a jogar “um novo campeonato”.

Em relação ao jogo, o comandante alvinegro não acha que o time fez um péssimo primeiro tempo. Na visão dele, a equipe tentou se organizar, no entanto enfrentou a melhor equipe do torneio. Félix observou que a qualidade técnica do conjunto de Diadema é bastante elevada. “Existia do outro lado um adversário fortíssimo, então houve o mérito deles saírem na frente também”.

No intervalo, o técnico passou para os atletas que era possível sair com um bom resultado, já que na primeira etapa, até o momento do gol, o adversário não tinha levado perigo à Votuporanguense, e o gol saiu devido uma desatenção. “Estávamos fazendo um jogo de equilíbrio, porque eles estavam montados para jogar no nosso erro, então pedi para eles manterem o equilíbrio e disse ‘calma que as coisas vão acontecer naturalmente’, e eles estiveram esse equilíbrio e essa calma”, falou.