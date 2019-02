Na Arena Plínio Marin, Votuporanguense e Nacional jogaram na tarde deste sábado (16) pela Série A2 do Paulista

publicado em 16/02/2019

Votuporanguense e Nacional jogaram na tarde deste sábado (16) na Arena Plínio Marin (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Em mais uma rodada do Campeonato Paulista da Série A2, o Clube Atlético Votuporanguense recebeu o Nacional na tarde deste sábado (16) na Arena Plínio Marin. A Alvinegra voltou a decepcionar a sua torcida e empatou em 1 a 1.

A primeira grande chance foi dos visitantes. Logo no início, Michael Tuíque foi lançado, ficou em boa posição para finalizar, mas chutou e Bruno Pianissolla defendeu. O rebote ficou com o ataque do Nacional, que chutou, e a zaga tirou.

Tuíque errou um gol feito aos 25 minutos. Após contra-ataque rápido, ele recebeu na frente de Pianissolla, tentou encobrir o goleiro, porém a bola também foi por cima do gol. Aos 31, Wesley Natã arriscou de longe e a bola passou com perigo.

Aos 34, o CAV perdeu a bola no meio de campo, o Nacional tocou no lado direito e a bola foi cruzada para Emerson Mi, que, sozinho, completou para o gol.

Aos 43, em mais um contra-ataque dos visitantes a bola foi chutada no travessão e na sobra o ataque do Nacional definiu para a defesa de Pianissolla. O primeiro tempo terminou em 1 a 0 para a equipe da capital que além do gol, teve pelo menos duas boas oportunidades de marcar.