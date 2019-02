Na tarde deste sábado, na casa do adversário, a Votuporanguense encara o time do ABC, que já venceu duas vezes na A2

Em busca da primeira vitória, a Votuporanguense vai a Santo André enfrentar o time da casa (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

No Clube Atlético Votuporanguense o mo mento é de esquecer o recente passado e pensar no presente. Na tarde deste sábado, às 16h, no Estádio Municipal Bruno José Daniel, o CAV encara o Santo André em partida que promete ser dura. O confronto é válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A2.

Após juntar os cacos da derrota por 1 a 0 para o Ypiranga-RS na Arena Plínio Marin, a ordem é concentração máxima para tentar reverter a situação ruim na tabela e a péssima sequência de jogos. Neste ano, em partidas oficiais, a Alvinegra ainda não venceu em seis jogos disputados.

O técnico Eduardo Souza acredita que falta a bola entrar, e quando isso começar a acontecer, a confiança dos atletas vai melhorar e os resultados começarão a surgir.

Na manhã de ontem, a Alvinegra apresentou o atacante Alison, que estava no Mirassol. O ataque alvinegro não vem correspondendo às expectativas. Os considerados centroavantes, Bruno Baio e Cristiano, ainda não marcaram. Entre os atacantes, Léo Santos e Érick Salles fizeram gols – Wesley Natã, que também pode atuar na frente, vem jogando como meia.

Com quatro empates e uma derrota, a Alvinegra está na 11ª colocação do Paulista da A2.