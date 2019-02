O técnico Eduardo Souza e o lateral-esquerdo Thiago Pereira foram os principais alvos da torcida da Alvinegra

publicado em 02/02/2019

Votuporanguense e Rio Claro jogaram na tarde deste sábado (2) na Arena Plínio Marin (Foto: Rafael Nascimento)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Foi mais uma tarde difícil para o Clube Atlético Votuporanguense, que novamente decepcionou e não venceu jogando em seus domínios. O CAV perdeu para o Rio Claro por 1 a 0 na tarde deste sábado (2) na Arena Plínio Marin, em mais uma rodada da Série A2.

No primeiro minuto, a Alvinegra teve uma chance claríssima. Em bola mal recuada para o goleiro do Rio Claro, Wesley Natã chegou na frente e tocou na saída de Murilo Prates, que defendeu. A resposta dos visitantes foi logo na sequência, em cruzamento do lado esquerdo que passou na frente do gol de Bruno Pianissolla.

Aos 16, Paulinho, lateral-direito da Alvinegra, cortou para o meio e chutou de esquerda, porém a bola foi no meio do gol para a fácil defesa do arqueiro rio-clarense. Aos 17, Ricardinho deu um belo passe para Cristiano, que chutou cruzado, cara a cara com Murilo Prates, que defendeu com o pé.

Aos 25, o Rio Claro abriu o placar. Dudu errou o passe no campo de ataque, Nathan recebeu lançamento, cortou para o meio e tocou para Vitor, que de primeira, de perna esquerda, chutou no canto esquerdo alto de Pianissolla: 1 a 0.

Os visitantes quase fazem o segundo aos 33. Depois de cruzamento da direita, Elton chutou no travessão. Aos 41, mais uma bola no travessão da Alvinegra. Desta vez, a bola foi tocada para Toninho, que ganhou na velocidade de Luandersson e chutou na trave. O primeiro tempo terminou em 1 a 0.