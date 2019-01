Em partida na Arena Plínio Marin, os atacantes Bruno Baio, João Marcos e Kaynan marcaram os gols do CAV

publicado em 08/01/2019

Votuporanguense e Barretos jogaram na Arena Plínio Marin (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Como parte da preparação para a temporada deste ano, o Clube Atlético Votuporanguense fez um jogo-treino contra o Barretos na tarde desta terça-feira (8) na Arena Plínio Marin. A partida terminou em 3 a 1 para o CAV.

A Alvinegra começou o jogo com Bruno Pianissolla; Paulinho, Paulo Henrique, Renato Justi e Thiago Pereira; Alison, Ricardinho e Léo Aquino; Léo Santos, Erick Salles e Bruno Baio.

No decorrer da partida entraram Luanderson, Dudu, Jardisson, Luís Guilherme, Kaynan, Fernandinho, Murillo, Jordan, Pablo, Mário Augusto e José Augusto.

Os gols da Alvinegra foram marcados por Bruno Baio, de pênalti no primeiro tempo. Já na segunda etapa, João Marcos e Kaynan marcaram mais dois.

Logo após o jogo, Kaynan conversou com a reportagem da Cidade FM: “fico feliz pela minha estreia aqui na Arena, poder ganhar e fazer gol. Estou feliz pelo conjunto, pelo trabalho produtivo”. O atacante destacou a importância do time fazer testes, já que jogos são diferentes de treinos. “Poder ter esse contato, mesmo sendo jogo-treino, é bom para conhecer o time, e isso é muito importante porque estou chegando, então essa adaptação é importante”, falou.