Novorizontino e CAV jogaram na tarde deste sábado (12) em Novo Horizonte

publicado em 12/01/2019

O atacante Léo Santos fez o gol do CAV (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Em preparação para o Campeonato Paulista da Série A2 e Copa do Brasil, o Clube Atlético Votuporanguense fez um jogo-treino contra o Novorizontino na tarde deste sábado (12) em Novo Horizonte.

A partida terminou em 1 a 1. Aos 31 minutos do primeiro tempo, o atacante Léo Santos abriu o placar para o CAV. O time da casa empatou aos sete minutos da segunda etapa com Carlinhos.