Stringari acredita que na próxima semana o representante de Daniel Alves, Fransérgio Ferreira, estará em Votuporanga

publicado em 25/01/2019

Parte do CAV deve ser vendida para um grupo de investidores (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Em entrevista ao vivo para a rádio Cidade FM, o presidente do Clube Atlético Votuporanguense, Marcelo Stringari, voltou a falar sobre a negociação para venda de parte da Alvinegra.

As tratativas são com um grupo que tem entre seus investidores o jogador Daniel Alves. O mandatário do CAV explicou que a negociação está bem adiantada, porém, enquanto não estiver assinado, não se pode dar com certa.